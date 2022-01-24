Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı - Haberler
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Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü.

ADANA (İHA) - Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada yolcu konumdaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.B kullandığı 01 RN 670 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Haber

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