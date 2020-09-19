Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Adana'da aşırı süratli oldukları öne sürülen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Adana'da aşırı süratli oldukları öne sürülen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç park halinde 3 araca çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgay S. idaresindeki 34 RA 9472 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 01 AFN 576 plakalı hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil K. idaresindeki hafif ticari araç ve Turgay S. yönetimindeki otomobil park halinde bulunan 2 ticari taksi ve bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 34 RA 9472 plakalı otomobil içerisinde sıkışan Turgay S. ve yanındaki arkadaşını çıkartarak ambulansa bindirdi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ve hafif ticari araçtan çıkartılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumunu ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, hafif ticari araç ile otomobilin çok suratlı oldukları için kazanın gerçekleştiği iddia edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA