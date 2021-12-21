Adana'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Cavit Ayhan yönetimindeki 01 ZE 029 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Doğan'ın kullandığı 01 Y 3204 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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