Adana'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde Cavit Ayhan yönetimindeki 01 ZE 029 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Doğan'ın kullandığı 01 Y 3204 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet