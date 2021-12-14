Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Haberler
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Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, 2 kişinin çantasını ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve yaklaşık 100 güvenlik kamerasının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, 2 kişinin çantasını ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve yaklaşık 100 güvenlik kamerasının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Hüseyin K, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişi, içinde cep telefonu ve kimliğinin bulunduğu çantasını elinden alıp kaçtı.

Yaklaşık bir saat sonra da Güney Kuşak Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Yusuf K'nin elindeki cep telefonu motosikletli 2 zanlı tarafından çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Her 2 adresteki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların aynı 2 zanlı tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, adresleri ve kimliklerini tespit ettiği Salih T. ve Yusuf Ç'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapkaç kamerada

Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kapkaç, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüyen Hüseyin K'ye yaklaşan motosikletli 2 zanlının mağdurun çantasını çalıp kaçması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca Hüseyin K'nin de kaçan zanlıları yakalamak için arkalarından bir süre koştuğu görülüyor.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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