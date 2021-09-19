Adana'da güvenlik kameralarından belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da güvenlik kameralarından belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da güvenlik kameralarından belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı tutuklandı.

Adana'da 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde son beş günde 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, olayların tamamını, "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya yer ve imkan sağlamak"tan 37 suç kaydı bulunan Mehmet Y'nin (34) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, çalınan iki motosikleti de bularak sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli, hastane bahçesi, akaryakıt istasyonu ve bina girişleri gibi yerlere park edilen motosikletleri alıp uzaklaşıyor.

Şüphelinin çaldığı bir motosikleti yol kenarına bırakıp uzaklaşması ve bir süre sonra farklı kıyafetle gelip alması da görüntüye yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Arda Turan Domagoj Vida
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da güvenlik kameralarından belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:14:14. #1.11#