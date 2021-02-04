Adana'da "güven ve huzur" uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
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Adana'da "güven ve huzur" uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

04.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:16
Adana'da

Adana'nın Kozan ilçesinde "güven ve huzur" uygulamasında polislerce otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde "güven ve huzur" uygulamasında polislerce otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 130 polisle kontrol noktaları oluşturdu.

Ekipler, durdurdukları 80 LK 304 plakalı otomobilin sürücüsü M.S'nin alkollü olduğunu tespit etti, araçta yapılan aramada 14,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Üç saat süren uygulamada 485 kişinin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı. 13 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

151 aracın trafik ve asayiş yönünden kontrollerini yapan ekipler, 9 sürücüye 9 bin 917 lira ceza uyguladı, bir aracı trafikten men etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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