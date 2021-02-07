Adana'da "güven ve huzur" uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı
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Adana'da "güven ve huzur" uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

07.02.2021 02:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 02:22
Adana'da

Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 100 polis ile 200 bekçi görev aldı.

Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile 31 fişek, 14,1 gram esrar, 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde bir iş yeri sahibi ile 58 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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