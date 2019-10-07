07.10.2019 11:48

Adana'da Güney Kore rüzgarı esti

Adana'da bu yıl 'Büyük Akdeniz Şöleni' kapsamında 3'üncü kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Güney Kore rüzgarı esti.

Festival alanında sahne alan Güney Kore halk dansları topluluğu, geleneksel müzik, davul şov ve yelpaze dansları ile festivale damga vurdu. Festivalin son etkinliği olarak Güney Kore kültürüne ait şarkıların seslendirildiği ve dansların sergilendiği gösteriyi izleyiciler büyük beğeniyle izledi.

Kaynak: DHA