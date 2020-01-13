Adana'da "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" paneli düzenlendi

13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:30

Adana Barosunca "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" konulu panel düzenlendi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada hukuk fakülteleriyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra moderatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu'nun yaptığı panele geçildi.

"Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" konusunda katılımcılara çeşitli sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA