Adana'da "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" paneli düzenlendi
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Adana'da "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" paneli düzenlendi

Adana Barosunca "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" konulu panel düzenlendi.

13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:30
Adana'da

Barosunca "Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" konulu panel düzenlendi.

Adana Baro Başkanı , bir otelde gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada hukuk fakülteleriyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra moderatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu'nun yaptığı panele geçildi.

"Güncel Gelişmeler Işığında Şirketler Hukuku" konusunda katılımcılara çeşitli sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA
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