Adana'da gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirildi ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan gümrük kaçacağı 67 cep telefonu ele geçirildi.

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan gümrük kaçacağı 67 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. İş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA