ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da polisin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ile 55 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ile 55 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ile 55 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Haber

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