ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 33 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ile 55 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ile 55 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.