Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi
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Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği kolilerde gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı bulundu.

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği kolilerde gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin girişinde, çok sayıda kolinin yanında duran kişinin durumundan şüphelendi.

Ekip, incelediği kolilerde 237 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ergün K, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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