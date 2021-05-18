Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi
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Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında, ünlü markalara ait gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında, ünlü markalara ait gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Amerikan Pazarı'nda bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada ünlü markalara ait gümrük kaçağı 237 çift ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ergün K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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