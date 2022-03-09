Adana'da gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara ele geçirildi - Haberler

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Adana'da gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara ele geçirildi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara bulundu.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ve Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı sigara satıldığı belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerde, gümrük kaçağı 200 bin 154 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ilçe iandarma komutanlıklarına götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çukurova, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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