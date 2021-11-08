Adana'da 20 milyon 210 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

ADANA (İHA) - Adana polisi 20 milyon 210 bin adeta kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ile Seyhan ilçelerindeki iki ayrı depoya baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda, 20 milyon 210 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet