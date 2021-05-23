Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon makaron ele geçirildi
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Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon makaron bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon makaron bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği aracı, merkez Yüreğir ilçesindeki keresteciler sitesinde durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 milyon makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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