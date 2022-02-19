Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin makaron ve 63 bin 800 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin makaron ve 63 bin 800 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Güncel, Haberler

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