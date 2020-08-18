Adana'da gümrük kaçağı 120 bin boş makaron ele geçirildi Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde gümrük kaçağı 120 bin boş makaron ele geçirildi.

Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde gümrük kaçağı 120 bin boş makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kargo firmasının dağıtım merkezlerinde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 120 bin boş makaron ele geçirildi. Kargo firmasına makaronları getiren firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA