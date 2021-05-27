Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi
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Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron yakalanan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron yakalanan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki koli ve poşetlerde gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlı emniyete götürüldü.

Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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