Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ile Yüreğir ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramalarda 103 cep telefonu ve 316 kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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