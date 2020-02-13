Adana'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Adana'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince sokakta yakalanan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.

13.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:24
Adana'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

'da ekiplerince sokakta yakalanan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli Arif Y'yi (28) gözaltına aldı.

Zanlının üzerine arayan ekipler, 3,21 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 lira buldu.

Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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