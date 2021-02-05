Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
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Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:42
Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Adana Valiliği gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Adana Valiliği gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugünden itibaren 15 gün geçerli olmak üzere çeşitli etkinliklere yasaklama kararı getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile sivil toplum kuruluşlarının binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ve basın açıklamaları hariç, ilimiz sınırlarında tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, konferans, panel ve benzeri tüm etkinlikler 19 Şubat saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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