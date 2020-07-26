Adana'da görme engelli genci sınava polis ekipleri yetiştirdi Adana'da Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına geç kalan görme engelli Ziya Erdem'in imdadına polis ekipleri yetişti.

Adana'da Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına geç kalan görme engelli Ziya Erdem'in imdadına polis ekipleri yetişti.

Sınava geç kalan Erdem, merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde polisi arayarak yardım istedi.

Yardım talebi üzerine gelen ekip, Erdem'i bulunduğu yerden alarak polis aracıyla sınava gireceği Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokuluna götürdü.

Sınava yetişen ve polis ekiplerine teşekkür eden Erdem, "Polislerimiz çok sağ olsunlar, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA