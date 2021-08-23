Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı
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Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Sağlık

Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr. Nurettin Özdener, pandemi nedeni ile sahada yaşadıkları zorluğa dikkat çekerek aşı karşıtlığına karşı yapanlara tepkisini dile getirdi Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr.

Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı

Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr. Nurettin Özdener, pandemi nedeni ile sahada yaşadıkları zorluğa dikkat çekerek aşı karşıtlığına karşı yapanlara tepkisini dile getirdi

ADANA - Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr. Nurettin Özdener, aşırı sıcak havada pandemiyle mücadelede sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Hemşerilerini aşı olmaya çağırdı.

Adana'da görev yapan ve korona virüs ile mücadele ön safta görev yapan sağlık çalışanlarının artan vakalar nedeni ile nefes alamayacak duruma geldiklerini Kaydeden Dr. Nurettin Özdener, çektiği video ile Güneydoğulu hemşerilerine ve aşı karşıtlarına seslendi.

Dr. Nurettin Özdener, "Adana'nın sıcaklığı 40 derece gösteriyor. Bu şeyi bize yaşatıyorsunuz ya ne diyelim dostlar. Lütfen aşınızı olun. İlla yasaklar olmasına gerek yok. Bu birkaç gün biraz nefes alalım. Terden sırılsıklam olduk. Güneydoğulu tüm hemşerilerim, lütfen aşınızı olun. Batıda yavaş yavaş Türkiye haritası mavileşiyor. Kısırlık yaparsa batıda doğuda güneyde her yerde yapar. Kısırlık yapsa batıda güneydoğuda yapmaz ki. Sadece Mardin, Diyarbakır, Adıyaman'ı almaz ki bu. 70 yaşındaki teyzenin kısırlık yapıyor diye iddia edip aşı olmamasına ne diyelim" diye konuştu.

Dr. Özdener, "Lütfen haydi hep birlikte aşıya" çağrısı yaparak aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti.

Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı
Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı
Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı
Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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