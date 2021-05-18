Adana'da giysi sergisi açıldı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mine Ceranoğlu, giysi sergisi açtı.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mine Ceranoğlu, giysi sergisi açtı.
75. Yıl Galeri Salonu'nda açılan sergide Ceranoğlu'nun, çiçeklerin dili anlamına gelen "Lisan-ı Ezhar" adlı kişisel sergisi yoğun ilgiyle karşılandı.
Ceranoğlu, işlemelerinde tahta boncuklar kullanarak yaptığı giysileri iki yılda hazır hale getirdiğini söyledi.
Geçmişten günümüze insanların çiçekleri iletişim dili olarak kullanabildiklerini belirten Ceranoğlu, tasarımlarında çiçeklerin anlamlarını yansıtmaya çalıştığını ifade etti.
Sergi, 25 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt