Adana'da gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi
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Adana'da gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi

24.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:10
Adana'da gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, gişe bariyerine çarpan otomobil devrildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Y. idaresindeki 06 EF 1119 plakalı otomobil, Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişe bariyerlerine çarptı.

Devrilen otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan otoyoldaki trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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