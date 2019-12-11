Adana'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 mahkum taburcu edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 mahkum tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 mahkum tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, bazı mahkumlarda mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 mahkum, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahkumlar buradaki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek cezaevine götürüldü.