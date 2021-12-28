Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi - Haberler
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Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi

Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi.

ADANA (AA) - Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adana İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin stoklandığı ihbarı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Depoda farklı markalara ait ayçiçeği yağı, bakliyat, şeker gibi gıda ürünleri ile çamaşır ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temizlik ürünleri tespit edildi.

M.Z'ye ait depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan bir depo mühürlendi

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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