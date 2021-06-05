Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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