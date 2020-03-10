Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İtfaiye, Adana, Güncel

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:30
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, plastik malzemelerin geri dönüşümünün sağlandığı fabrikadaki yangına müdahale etti. Bu sırada ayağının kayması sonucu düşen bir itfaiye eri yaralandı.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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