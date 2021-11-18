Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza - Haberler
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Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da sivil trafik polislerince, gereksiz şekilde korna çaldığı belirlenen 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira ceza kesildi.

ADANA (AA) - Adana'da sivil trafik polislerince, gereksiz şekilde korna çaldığı belirlenen 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Sivil trafik polisleri, gereksiz şekilde korna çaldığını belirlediği toplu taşıma araçlarının plakalarını oluşturulan kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Kontrol noktalarında durdurulan 91 sürücüye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 104 lira ceza uygulandı.

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

Gereksiz korna çalan 91 sürücüye 13 bin 104 lira ceza

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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