Adana'da genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, genç kadının silahla öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) silahla vurulmuş bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan firari zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Olay günü, genç kadınla aynı apartmanda ikamet eden 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, Tolga A. (30) olduğunu belirledikleri firari şüphelinin Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonla şüpheli Tolga A. gözaltına alındı.

Adreste ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Olay günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Olay

Atakent Mahallesi'nde 24 Kasım'da apartman bahçesinde hareketsiz bulunduktan sonra Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız yaşamını yitirmişti.

Kadına silahla ateş edildiğini belirleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına almış, firari bir zanlıyı da yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet