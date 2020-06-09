Adana'da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
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Adana'da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Adana'da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi Tır sürücüsü Ruaf K, çok hızlı geldikleri gerekçesiyle suçu ölen çifte attığı öğrenildi Adana'da aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altına girerek can veren genç çiftin ölümüyle ilgili...

09.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:35

Adana'da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi

Tır sürücüsü Ruaf K, çok hızlı geldikleri gerekçesiyle suçu ölen çifte attığı öğrenildi

ADANA - Adana'da aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altına girerek can veren genç çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Çağrı-Gizem Cesur çifti dün sabah, ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönerken 32 yaşındaki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nin kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.

Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Olayın ardından tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınmıştı.

"Ben yolu kontrol ettikten sonra çıktım. Karşı taraf çok hızlıydı. Kaza aniden oldu" şeklinde ifade verdiği öğrenilen Rauf K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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