Adana'da gemi kaynaklı atık nedeniyle kirlilik yaşanan sahil şeridi temizlendi
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Adana'da gemi kaynaklı atık nedeniyle kirlilik yaşanan sahil şeridi temizlendi

Anadolu Ajansı / Bayram Başcı - Haberler | Güncel
Adana'da gemi kaynaklı atık nedeniyle kirlilik yaşanan sahil şeridi temizlendi

Adana'nın Karataş ilçesinde, kirliliğin yaşandığı sahil şeridinde temizleme çalışması tamamlandı.

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Adana'nın Karataş ilçesinde, kirliliğin yaşandığı sahil şeridinde temizleme çalışması tamamlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından Harb-İş Sahili ve Akyatan Lagünü yeniden açıldı.

Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde 25 Mart'ta deniz kirliliği yaşandığına dair ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerce, Harb-İş Sahili'nde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmişti.

Kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Başcı

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