Adana'da gelin arabasından altın ve para dolu çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da gelin arabasından altın ve para dolu çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da, düğün öncesi fotoğraf çekimi için park edilen gelin arabasındaki altın ve para dolu çantayı çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gelin arabasından altın ve para dolu çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı
09.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:09

Adana'da, düğün öncesi fotoğraf çekimi için park edilen gelin arabasındaki altın ve para dolu çantayı çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde, Sümeyye Buzlucan ve Tahir Bilmez çifti düğün öncesi fotoğraf çekimi için gelin arabasıyla tarihi Taş Köprü'nün bulunduğu bölgeye gitti.

Çift, içinde yaklaşık 11 bin 400 lira değerinde kolye ve 600 liranın bulunduğu çantayı araçlarında bırakıp fotoğraf çekimi için ayrıldı.

Daha sonra araçlarına dönen çift kapının açık olduğunu, altın ve paranın bulunduğu çantanın da çalındığını fark etti.

Çiftin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, iki zanlının 5 saniyede araçtan çantayı alıp uzaklaştığını belirledi.

Adresleri belirlenen zanlılar, Umut Ş. ve 3 ayrı suçtan aranan Kadir İ. ekiplerce yakalandı.

Para ve altın bulunan çanta da çifte teslim edildi.

Öte yandan, iki şüphelinin gelin arabasından çantayı alıp kaçmaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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