Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu

14.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:38

Adana Emniyet Müdürlüğünce 2019'da irtibat kurulan ve ikna edilen terör örgütleri PKK ve DEAŞ üyesi 9 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen sene, aileler vasıtasıyla irtibat kurduğu terör örgütü saflarında yer alan bazı kişileri, etkin pişmanlık yasasını anlatarak ikna etti.

Görüşmeler sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a katılan 3 kişi ve terör örgütü PKK'ya katılan 6 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan polisin, 2019'da terör örgütlerine yönelik yaptığı 177 operasyonda gözaltına alınan 542 şüpheliden 116'sının tutuklandığı bildiridi.

Operasyonlarda, 7 el yapımı patlayıcı, 2 el bombası, 650 gram patlayıcı, 7 litre patlayıcı yapımında kullanılan madde, 281 zaman ayarlı başlatıcı, 3 uzun namlulu silah, 37 pompalı av tüfeği, 34 tabanca, 839 mermi ve 491 av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA