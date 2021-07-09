Adana'da geçen yıl orman yangınında zarar gören alanın yüzde 80'i ağaçlandırıldı
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Adana'da geçen yıl orman yangınında zarar gören alanın yüzde 80'i ağaçlandırıldı

Adana'da geçen yıl orman yangınında zarar gören alanın yüzde 80'i ağaçlandırıldı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alanın yüzde 80'inin ağaçlandırıldığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alanın yüzde 80'inin ağaçlandırıldığı bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kozan'da geçen sene yangınlarda zarar gören ormanlık alanların yeniden hayat bulması için yürütülen özverili çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ilçedeki yangından hemen sonra ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kozan yangınında zarar gören alanlarda kısa sürede, yanan ağaçları sahadan çıkartarak aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Yanan alanların yüzde 80'i 'tabi tensil' tohum ekimi yöntemiyle ağaçlandırıldı. Yüzde 20'sinin ise arazi hazırlığı tamamlanarak sonbaharda fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Tohum ekimi ve 'tabi tensil' ile elde edilen gençlikler yüzlerimizi güldürdü.

Yangından sonra asli tür korunarak doğal yapısına uygun ormanları inşa ederken, gelir getirici türler ile fidan dikimi de gerçekleştirerek orman köylümüze ekonomik destek sağlamayı da amaçladık. Ekolojik dengeyi yeniden kurmak ve geleceğe nefes olmak için bir yıl dolmadan sahayı ağaçlandırdık ve çalışmalarımız halen devam ediyor."

Geçen yıl 23 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 gün süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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