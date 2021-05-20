Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi

Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 481 bin 557 arı kolonisi bulunan kentin geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 481 bin 557 arı kolonisi bulunan kentin geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, arıcılığın ekonomik yapısı, sosyal gücü, istihdam ve teknik özellikleri bakımından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu bildirdi.

Türkiye'de arıcılık mesleğinin çok eski yıllardan beri gelenek olarak sürdürüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye sahip olduğu 8 milyonun üstündeki kovan varlığı ve 104 bin ton dolayındaki bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Adana da geniş florası, çiçeklenme için uygun iklimi, bal verimi yüksek bitkilerinin bulunmasıyla arıcılık açısından büyük potansiyele sahiptir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 481 bin 557 arı kolonisi bulunmaktadır. 12 bin 171 ton bal üretimiyle ilimiz Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır."

Tekin, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçen, arıların yararlanabileceği nektar ve polenli bitkilerin her mevsim bulunduğu Çukurova'da, Türkiye'nin en erken bal hasadının başladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ben Affleck Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:20:53. #1.14#

title