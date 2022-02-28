Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi
AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 21-27 Şubat'ta denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 59 tabanca, 15 av tüfeği ve 10 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 384 mermi ve 47 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 419 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
AA / Yusuf Koyun - Güncel