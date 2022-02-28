Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 21-27 Şubat'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 59 tabanca, 15 av tüfeği ve 10 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 384 mermi ve 47 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 419 kişi de bu denetimlerde yakalandı.