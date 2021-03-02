Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:06
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

Adana'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.

Adana'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şubat ayında uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 769 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 17 kilo 631 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 48 uyuşturucu hap, 5 kilo 131 gram esrar, 513 gram eroin, 313 gram kokain, 39 kök Hint keneviri, ruhsatsız 20 tabanca, 6 av tüfeği ve 375 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.

Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf KANTARLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Mustafa Yumlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:11:28. #1.15#
title