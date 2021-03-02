Adana'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
Adana'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.
Adana'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şubat ayında uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 769 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 17 kilo 631 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 48 uyuşturucu hap, 5 kilo 131 gram esrar, 513 gram eroin, 313 gram kokain, 39 kök Hint keneviri, ruhsatsız 20 tabanca, 6 av tüfeği ve 375 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 769 zanlıdan 94'ü tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf KANTARLI