19.09.2019 11:10

Adana'da Gaziler Günü coşkusu

Adana'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6 Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile başladı.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül'ün Aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de kuruluş günü olduğunu söyledi. Bu tarihin tüm gazilerin şeref günü olduğunu kaydeden Adaber, Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz dedi. Tören daha sonra Kıbrıs Gazisi Derviş Akçınar'ın ve lise öğrencilerinin şiir okumasıyla son buldu.

Kaynak: DHA