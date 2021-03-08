Adana'da gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen sanığa 17 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da marketten gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuklu sanık M.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "iş yerinde yağma ve hakaret" suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü sanık M.K'nin, müşteki R.D'nin işletmekte olduğu marketin önüne gelerek para ile sigara istediği, talebinin reddedilmesi üzerine markete girmeye çalıştığı ve R.D'yi hakaret edip yumruk vurmak suretiyle yaraladığı anlatıldı.

Tanık beyanları ve adli raporun müştekinin beyanlarını doğruladığı belirtilen iddianamede, sanık M.K'nin aynı suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak üzerine atılı "iş yerinde yağma ve hakaret"ten cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu