Adana'da fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:43
Adana'da fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik" ve "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" iddiasıyla bir gruba yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, takibe aldığı gruptan kimliklerini belirlediği 5'i kadın 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:46:20. #1.15#
title