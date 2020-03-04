Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı
Adana'da fuhuş operasyonunda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da fuhuş operasyonunda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 23 kişi yakalandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA