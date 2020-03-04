Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı
Haberler » Güncel » Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı - Haber

Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Adana'da fuhuş operasyonunda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:08
Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

'da fuhuş operasyonunda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 23 kişi yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler