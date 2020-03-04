Adana'da fuhuş çetesine operasyon
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Adana'da fuhuş çetesine operasyon

ADANA'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

04.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:59
Adana'da fuhuş çetesine operasyon

ADANA'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 


Kaynak: DHA

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