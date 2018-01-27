Adana'da Fıstık Çaldıkları İddiasıyla Karı Koca Yakalandı

Adana'da polis, bir tatlıcıdan 21 bin liralık Antep fıstığı çaldıkları gerekçesiyle Ali B. ve eşi İraz B.'yi gözaltına aldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir tatlıcıdan 24 Ocak'ta 7 çuval dolusu ve piyasa değeri 21 bin liralık Antep fıstığı çalındı. İşyeri sahibi polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işyerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Daha önce işyerinde çalışan 45 yaşındaki Ali B. ile eşi 42 yaşındaki İraz B.'nin hafif ticari araçlarıyla sabaha karşı işyerine geldiğini saptayan polis, görüntülerde fıstık çuvallarının araca yüklendiğini belirledi.

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Gözaltına alınan karı kocanın işyerinin deposundaki güvenlik kamerasının açısını değiştirerek olayın görüntülenmesini engelledikleri anlaşıldı. Emniyete getirilen Ali B.'nin, Ben işyerinde çalışıyorum. Boş çuvalları araca yükledim. Hırsızlık yapmadım dediği, İraz B.'nin ise olayla ilgisi ve bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi ise son bir yıl içerisinde çeşitli aralıklarla piyasa değeri 800 bin lirayı bulan Antep fıstığının çalındığını anlattı.