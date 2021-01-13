Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

13.01.2021 23:54 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:58
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada, bir caminin 24 yıllık minaresi yıkıldı.

ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada, bir caminin 24 yıllık minaresi yıkıldı. Minarenin, elektrik trafosunun üzerine devrilmesi sonucu mahalledeki tüm evlerin elektriği kesildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cırıklı Mahallesi'ndeki caminin minaresi büyük bir gürültü ile yıkıldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybını engelledi. Ancak, minarenin elektrik trafosunun üzerine devrilmesi nedeniyle mahalledeki tüm evlerin elektriği kesildi. Mahalle Muhtarı Emin Memiş ve mahalle sakinleri, kaza riskine karşı minareye ait molozlarının savrulduğu bölgeyi şeritle çevirerek, önlem aldı.

Muhtar Emin Memiş, mahalledeki camiyi 1997 yılında yaptıklarını, daha sonra yıkarak yenisini inşa ettiklerini ancak minareyi koruduklarını belirterek, "Yağmur yayıyordu, fırtına geldi. Ondan sonra bir gürültü geldi saat 18.30 ile 19.00 arasında. Bir baktım imam geldi, caminin minaresinin yıkıldığını söyledi. Minare trafonun üzerine ve taziye evinin çatısına düşmüş. Minare trafonun üzerine düştüğü için köyde şu anda elektrik yok, verilecek durumda da değil. Yetkililer, yarın gelecekler. Elektrik verip veremeyecekleri yarın belli olacak. Minaremiz 1997 yılında yapıldı. Daha önceki yağmur ve fırtınalarda bir tehlike yaşamamıştı. Yetkililerden yardım istiyoruz, minaremizi geri yaparlarsa çok memnun oluruz" dedi. 

Maddi zararın gün ağarınca netleşeceği belirtilirken, TEDAŞ yetkilileri ise mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı. 

 


Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump
Magazin Kanye West Demet Özdemir Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 00:00:19. #1.14#
title