Adana'da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi
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Adana'da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi

Adana'da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağışı elektrik tellerini kopardı, ağaçlar devrildi.

11.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:31

Adana'da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağışı elektrik tellerini kopardı, ağaçlar devrildi. Bir aracın üzerine kopan elektrik telleri ile birlikte devrilen ağaç Kozan belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi park bahçe ekipleri tarafından düzenlenen çalışma ile kurtarıldı.

Kozan'da Andıl caddesinde fırtına nedeni ile kopan elektrik telleri ve ağaç 46 HH 127 Hakan Narin'e ait Ford transit aracının üzerine düştü. Elektrik görevlileri bölgede elektrik akımını keserek Kozan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi park bahçeler ekipleri ağacı keserek aracı kurtardılar. Araç sahibi Hakan Narin bir anda fırtına yaşandığını kaydederek aracının üzerine ağaç düştüğünü kaydetti. Narin aracında az hasarla kurtulduğu için sevindiğini belirtti.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ilçede yaşanan fırtınada gelen ihbarları değerlendirdiklerini kaydederek " Kozan Belediye Başkanımız yaşanan afet sonrası tüm birimler ile iletişime geçerek mağdur olan vatandaşlara yardımcı olunması talimatı ile sahadayız. Sokak sokak hasarları tespit ettik, ihbarları değerlendirdik. Burada bir aracın üstünde ağaç düştü onu temizliğini yaparak kaldıracağız. Atatürk parkında da 4 ağacımız devrildi. Park bahçeler ekiplerimiz ile sahada çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Adana'da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi

Kaynak: İHA

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