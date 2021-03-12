Adana'da fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu
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Adana'da fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu

12.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:28
Adana'da fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu.

Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Çamlarca Mahallesi'ndeki Saim Nergiz'e ait ahır yıkıldı.

Ahırda bulunan 6 inekten 3'ünün telef olduğu belirlendi.

Yaklaşık 7 ay önce orman yangınında evinin yandığını belirten Nergiz, "Evim yandığında bile bu kadar içim yanmamıştı." dedi.

Telef olan inekler, Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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