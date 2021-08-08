Adana'da fırtına çatı uçurdu
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Adana'da fırtına çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle mahallede bulunan okulun çatısı uçtu, futbol sahası kenarındaki direkler devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle mahallede bulunan okulun çatısı uçtu, futbol sahası kenarındaki direkler devrildi. Çıkan fırtınada facianın eşiğinden dönüldü.

Kozan'a bağlı Faydalı Mahallesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Faydalı İlkokulu'nun çatısı uçtu. Çatının düştüğü yerde hiç kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Okulun büyük çatısı tamamen uçarak yol kenarına düştü. Faydalı Mahallesi içinde bulunan futbol sahasının kenarında bulunan direkler de çıkan fırtınada devrildi. Mahalle sakinleri yaşananları cep telefonu ile kaydetti. Fırtına sonrası hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasına sevindiklerini ifade ettiler.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu
Adana'da fırtına çatı uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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